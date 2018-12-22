Шуттлер: Федерер и Надаль — главные таланты века

Экс пятая ракетка мира из Германии Райнер Шуттлер оценил игру 37-летнего Роджера Федерера.



«Очень много в теннисе можно выразить в цифрах. Так и в ситуации с Федерером. Андре Агасси был первой ракеткой мира в 33 года, тогда как Роджер возглавил рейтинг в возрасте 36 лет. Это говорит само за себя.



Федерер и Надаль — главные таланты века. За счёт подачи Роджер получает примерно два очка в каждом из геймов на своей подаче. Это помогает экономить ему массу сил и энергии. Швейцарец — полноценный игрок, и это лишний раз вызывает симпатию. К каждому из соперников он находит индивидуальный подход: в каком-то случае практически не играет слева, в другом — концентрируется на «сёрв энд воллей» или, наоборот, остаётся на задней линии. Он умеет всё, и его тактические решения всегда впечатляют.



К примеру, я всегда играл на большом количестве турниров. Мой теннис был не так хорош, поэтому приходилось зарабатывать очки на разных соревнованиях. Он же может максимально сократить свой календарь и продолжать быть в лидерах», — цитирует Шуттлера Tennis World USA.



По окончании прошлого сезона Шуттлер вошёл в команду немки Анжелики Кербер в качестве тренера.