Ястремская: я улучшилась в каждом из аспектов игры. Теперь я голодна до побед

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги уходящего года.



«В прошлом сезоне поставила цель — войти в топ-50 рейтинга. Несмотря на то что задача не была выполнена, годом я очень довольна. Особенно горжусь тем, как удалось проявить себя в концовке сезона. Я была слишком эмоциональна в начале сезона, но теперь я более спокойна, больше работаю над собой. Я голодна до побед и хочу больше ездить по различным турнирам.



Считаю, что в прошлом сезоне я немного улучшила каждый из аспектов своей игры. Попадание в первую сотню рейтинга важно и тем, что теперь мне удобнее составлять график, я получила возможность сыграть на лучших турнирах мира», — цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.



По итогам минувшего сезона 18-летняя украинка располагается на 58-й строчке в рейтинге WTA. От попадания в число 50 лучших теннисисток мира её отделяет 84 рейтинговых очка.

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