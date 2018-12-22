Циципас рассказал о четырёх главных целях на 2019 год

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился целями на следующий сезон.



«Полуфинал на турнире «Большого шлема», победа на «Мастерсе», попадание в топ-10 рейтинга и квалификация на Итоговый чемпионат — вот мои цели на 2019 год. Думаю, мой уровень соответствует таким задачам», — заявил Циципас в интервью Sport24.



Стефанос является самым молодым представителем топ-25 мирового рейтинга ATP. 20-летний теннисист располагается на 15-й строчке в табели о рангах. По итогам прошлого сезона теннисист стал обладателем награды ATP «Прогресс года».



В минувшем сезоне Циципас провёл 86 матчей и в 56 одержал победу. В его активе два завоёванных трофея: Стефанос победил на турнире в Стокгольме и Молодёжном итоговом турнире NextGen Finals в Милане.

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