Дель Потро: вижу себя в теннисе ещё два года

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро оценил свой уровень игры в 30 лет и сделал прогноз на будущее.



«Было очень обидно получить такую нелепую травму. Я никогда не мог соперничать на равных с Федерером, Надалем и Джоковичем до проблем с запястьем, но сейчас, когда мне уже исполнилось 30, впервые в карьере почувствовал, что готов играть против них. И снова травма.



Невзирая на неё, я всё ещё хочу играть в теннис. Вижу себя в спорте ещё два года. Что будет через пять лет? Не знаю, но мне кажется, в это время я буду уже ближе к Тандилу», – цитирует дель Потро Enfoque Informativo.

Напомним, дель Потро получил травму в матче третьего круга на турнире в Шанхае с хорватом Борной Чоричем. Аргентинцу была диагностирована трещина в коленной чашечке, что вынудило его досрочно завершить сезон.

Ранее сообщалось, что Хуан-Мартин восстановился от повреждения и возобновил тренировки.