Братья Зверевы прибыли в Перт на ежегодный традиционный Кубок Хопмана

Пресс-служба выставочного теннисного турнира Кубок Хопмана сообщила, что братья Александр и Миша Зверевы прилетели в Перт (Австралия). Соревнования начнутся в субботу, 29 декабря.

В группу А попали сборные Франции, Испании, Германии и Австралии. Состав группы B выглядит следующим образом: Швейцария, США, Великобритания, Греция.

Помимо одиночных матчей, формат соревнований включает в себя один поединок в смешанном разряде. Учитывая то, что лидерами сборных США и Швейцарии станут Серена Уильямс и Роджер Федерер соответственно, зрители увидят матч, в котором сойдутся одни из самых титулованных теннисистов в истории. Партнёром Роджера станет Белинда Бенчич, а в паре с Сереной сыграет Фрэнсис Тиафо.

Фотографии доступны в "твиттере" Кубка Хопмана.