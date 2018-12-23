Шафаржова: я в восторге от биатлона!

Чешская теннисистка Люси Шафаржова, которая объявила о завершении карьеры после Открытого чемпионата Австралии — 2019, поделилась впечатлениями от онлайн-просмотра третьего этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«Впервые посмотрела биатлон вживую. Зауважала спортсменов ещё больше!» — написала Шафаржова в «Инстаграме».

Лучший сезон Шафаржова провела в 2015 году, сумев выйти в финал Открытого чемпионата Франции и выиграв «Ролан Гаррос» и Australian Open в парном разряде. 14 сентября 2015 года Шафаржова стала пятой ракеткой мира, и это её наивысшая позиция в рейтинге WTA. Два года спустя чешка стала лидером парного рейтинга WTA.



С 2015 года спортсменку преследуют травмы, которые и стали основной причиной решения завершить карьеру. В текущем сезоне Люси провела 23 матча и выиграла 12 из них.

Запись доступна в "инстаграме" Шафаржовой.