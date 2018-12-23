Савиль: последние годы не были идеальными, но я возвращаюсь

24-летний австралийский теннисист Люк Савиль остался доволен набранной формой. В феврале 2015 года Савиль был близок к тому, чтобы войти в топ-150 рейтинга ATP, но в 2019 год он вступает, занимая лишь 473-ю позицию. В 2014 году Савиль пробился в основную сетку «Уимблдона» и обыграл в первом круге австрийца Доминика Тима. Но перейти из категории подающих надежды юных игроков в раскрывшиеся таланты ему пока не удалось.

«Очевидно, что последние несколько лет не были идеальными. Играть на турнирах Тура очень тяжело. Я активно работаю над многими аспектами моей игры и психологии. Сложно было и на уровне «челленджер», там можно увязнуть.

Тем не менее у меня были хорошие возможности. С физической точки зрения у меня всё в порядке. Я пытаюсь вернуться на свой уровень.

Я осознал, что важна твоя команда, нужно окружить себя правильными людьми. Это мне действительно помогло и в психологическом плане», — цитирует Савиля Tennis.com.au.

На прошлой неделе Савиль и австралийская теннисистка Дарья Гаврилова объявили о помолвке.