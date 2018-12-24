Гаске пропустит Открытый чемпионат Австралии по теннису

Французский теннисист Ришар Гаске пропустит Открытый чемпионат Австралии, который стартует в январе 2019 года. 32-летний француз не успел восстановиться после травмы паха, сообщает L’Equipe.

По данным источника, спортсмен ещё не приступил к тренировкам на корте. В последний раз он участвовал в соревнованиях в ноябре 2018 года на «Мастерсе» в Париже (Франция). Из-за травмы Гаске также пришлось пропустить финал Кубка Дэвиса с Хорватией.

Издание сообщает, что Гаске с большой долей вероятности начнёт новый сезон на турнире в Монпелье в начале февраля. Он выигрывал этот турнир четырежды.

2018-й год Гаске закончил на 28-м месте в рейтинге ATP. Он выиграл турнир в Розмалене и добрался до финалов ещё трёх турниров. Также он стал восьмым теннисистом из ныне действующих, кому удалось выиграть 500 матчей на турнирах Тура.