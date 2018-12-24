Кудерметова поднялась на 133-ю строчку в рейтинге WTA

Свитолина принимает ванну, Шарапова поёт, Надаль хвастается чужим тату

Джокович, Бушар и Хачанов тренируются, Серена гуляет с дочкой по пляжу, а Младенович уже добралась до Абу-Даби, где стартует сезон.