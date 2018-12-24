Бердых получил «уайлд-кард» на турнир в Дохе

Чешский теннисист Томаш Бердых получил «уайлд-кард» на турнир в Дохе, который пройдёт с 31 декабря по 6 января, сообщает Tennis World USA.

33-летний спортсмен завершил прошедший сезон в середине сентября. В 2018 году он провёл 22 матча, из которых выиграл лишь 11. В результате отказа от игры на US Open Бердых впервые в карьере пропустил два турнира «Большого шлема» подряд.

Ранее стало известно, что в состав участников соревнований в Дохе вошли серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, россиянин Карен Хачанов, итальянец Марко Чеккинато, бельгиец Давид Гоффен, грузин Николоз Басилашвили, испанец Роберто Баутиста-Агут.

В финале минувшего розыгрыша турнира француз Гаэль Монфис в двух партиях обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3.