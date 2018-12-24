Ф. Гонсалес: нужно ловить момент, пока Надаль и Федерер остаются в игре

Экс пятая ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр чилиец Фернандо Гонсалес прокомментировал мнение россиянина Марата Сафина о том, что швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль продолжают доминировать из-за того, что нынешние молодые игроки не могут навязать им борьбу.



«Я частично согласен с тем, что сказал Сафин. Сейчас много хороших игроков. Времена изменились, и теннисисты могут взрослеть позже. Однако, безусловно, нужно ловить момент, пока Надаль и Федерер остаются в игре.

Сейчас молодые теннисисты соперничают с игроками, которые на 10-15 лет старше. Ветераны являются для этих ребят кумирами, это также сказывается на их игре. Федерер и Надаль продолжают побеждать, несмотря на то что не играют много», — цитирует Гонсалеса PubliMetro.