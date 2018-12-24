Федерер планирует сыграть на грунтовых турнирах в 2019 году

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер планирует выступить на грунтовых турнирах в 2019 году, сообщает Daily Express. Третья ракетка мира последние три сезона на грунте не играл.

Швейцарский теннисист, вероятно, сыграет на турнире в Риме и/или Барселоне в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции. Сообщается, что участие Федерера в соревнованиях зависит от его самочувствия после серии турниров категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Не удивлюсь, если Федерер сыграет на «Ролан Гаррос». Он любит Париж и не играл там последние пару лет. Не вижу причин, по которым он сыграет плохо, но здесь возникает вопрос о его графике. Откуда появится время для отдыха?» — сказал бывший тренер Федерера Пол Аннакон.