Надаль: активно тренируюсь и готовлюсь к первым турнирам в новом году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о восстановлении после операции и подготовке к новому сезону.

«Я уже проделал большой путь после операции, вернулся к тренировкам на неделю раньше, чем планировал. Тренируюсь с большей интенсивностью, чем предполагал. Был риск, что я не успею к началу сезона. Но я активно тренируюсь и готовлюсь к началу нового года.

В прошлом году я закончил сезон тяжело, были проблемы с коленями. Предсезонная подготовка получилась сложной, из-за чего я не был готов к началу сезона должным образом. Сейчас всё намного лучше», — цитирует Надаля ESPN.

Из-за травмы колена Надаль был вынужден отказаться от участия в финальном турнире ATP. Пропустив заключительные турниры сезона, испанец упустил первую строчку в рейтинге ATP, которую в итоге занял серб Новак Джокович.