С. Уильямс: у меня всегда сумасшедшие цели, но я хотела бы сохранить их в тайне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс оценила выступление в завершившемся сезоне и решила не раскрывать целей на 2019 год. В 2018 году бывшая первая ракетка мира, вернувшаяся к соревнованиям после рождения дочери, дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата США.

«Если честно, я не могу поверить, что у меня был такой сезон. Я всегда жду от себя максимума, но выход в финал на двух турнирах „Большого шлема“ подряд — это превзошло мои ожидания.

Я с нетерпением жду следующего сезона. У меня всегда сумасшедшие цели, но я хотела бы сохранить их в тайне. Думаю, такой подход мне помогает», — приводит слова Уильямс The National.

В рейтинге WTA Серена занимает 16-ю строчку.