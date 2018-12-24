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Кэш: жду от Хачанова прорыва в 2019 году

Кэш: жду от Хачанова прорыва в 2019 году
Теннис / ATP

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш оценил шансы австрийца Доминика Тима, россиянина Карена Хачанова и представителя Южной Кореи Чхун Хёна на выставочном турнире в Абу-Даби, а также отметил перспективы первой ракетки России в грядущем сезоне.

«Тим и Чхун обладают невероятной скоростью, а Хачанов, пожалуй, немного мощнее, чем они. Им будет трудно победить Джоковича и Надаля, но в последнее время у Хачанова была очень хорошая форма, и я ожидаю от него прорыва в этом году. Возможно, это будет в Мельбурне, поэтому турнир в Абу-Даби станет для него важным событием», — приводит слова Кэша Khaleej Times.

Выставочный турнир в Абу-Даби пройдёт с 27 по 29 декабря. В четвертьфинальном матче Хачанов встретится с восьмой ракеткой мира Домиником Тимом.

Хачанов стартует на выставочном турнире в Абу-Даби матчем с Тимом
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