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Свитолина зажигательно танцует в тренажёрном зале

Свитолина зажигательно танцует в тренажёрном зале
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает готовиться к старту нового сезона. 24-летняя уроженка Одессы опубликовала в «Инстаграме» забавное видео из тренажёрного зала, где она не только усердно тренируется, но и отлично танцует.

В 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

Победа украинки над датчанкой Каролиной Возняцки на групповом этапе Итогового чемпионата WTA была названа одной из главных сенсаций сезона. В рейтинге WTA Свитолина располагается на четвёртой позиции. Всего за карьеру Элина выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде.

Видео доступно в "инстаграме" Свитолиной.

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