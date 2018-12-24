Павлюченкова: всех — с Рождеством!

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в «Твиттере» опубликовала поздравление тем, кто празднует Рождество сегодня, в ночь с 24 на 25 декабря.

«Я сливаюсь с рождественской ёлкой. Всех — с праздником!» — написала Павлюченкова.

В данный момент Павлюченкова занимает 42-ю строчку в мировом рейтинге WTA. В 2018 году 27-летняя спортсменка провела 47 матчей, 22 из которых выиграла.



В активе уроженки Самары один завоёванный трофей — в финале турнира в Страсбурге (Франция) Анастасия на трёх тай-брейках обыграла словачку Доминику Цибулкову. Матч продлился 3 часа 39 минут.

Ранее стало известно, что Павлюченкова примет участие на турнире в Хобарте (Австралия), который стартует 5 января 2019 года.

Запись доступна в "твиттере" Павлюченковой.