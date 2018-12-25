Азаренко: после того, как стала мамой, я обрела суперсилу

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отметила, что с возрастом стала по-другому собираться на различные соревнования. По словам 29-летней спортсменки, она начала брать гораздо меньше вещей.

«Когда мне было 18-20 лет, я собирала на турниры по три-четыре чемодана. Затем возила уже в два раза меньше вещей. После того, как стала мамой, я обрела суперсилу и сейчас беру только одну сумку», — написала Азаренко в «Твиттере».

В 2018 году Азаренко провела 29 матчей, выиграв в 17 из них. Лучшим результатом Виктории на турнирах стал выход в полуфинал соревнований в Майами. Ранее белоруска возобновила работу с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом.

Новый сезон бывшая первая ракетка мира начнёт на турнире ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия).