Шаповалов: для молодых игроков Федерер — это миф, легенда

Канадец Денис Шаповалов рассказал о своих кумирах в мире тенниса.



«Мой идол? Конечно же, Роджер Федерер. Для молодых теннисистов он как миф, легенда. Я не исключение, особенно учитывая наличие одноручного удара слева — я всегда пытался подражать ему.



Впрочем, не менее пристально я следил и за Надалем. Меня привлекали его сила и упорство, которые он привносит в игру, заходя на корт. К тому же он, как и я, является левшой. Играть с ним — это всегда большой вызов. Он — великий спортсмен, у которого всего можно чему-то научиться», – цитирует Шаповалова Tennis World USA.



Шаповалов и Надаль встречались дважды, причём уже в первом их матче Денису удалось победить. На канадском «Мастерсе» канадцу было 18 лет.