Возняцки потренировалась вместе с российским хоккеистом Малкиным

Датская теннисистка Каролина Возняцки встретилась в одном из спортивных залов с известным российским хоккеистом Евгением Малкиным. Совместную фотографию в своём «инстаграме» опубликовал россиянин.

32-летний Малкин выступает за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и является её ведущим игроком. Трижды со своим клубом Евгений выигрывал самый престижный клубный трофей Кубок Стэнли, дважды становился чемпионом мира в составе сборной России.



28-летняя Возняцки — в данный момент является третьей ракеткой мира. В начале января ей предстоит защита титула на Открытом чемпионате Австралии.

Помимо Каролины на Australian Open выступит экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова.