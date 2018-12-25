Возняцки потренировалась вместе с российским хоккеистом Малкиным

Датская теннисистка Каролина Возняцки встретилась в одном из спортивных залов с известным российским хоккеистом Евгением Малкиным. Совместную фотографию в своём «инстаграме» опубликовал россиянин.
32-летний Малкин выступает за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и является её ведущим игроком. Трижды со своим клубом Евгений выигрывал самый престижный клубный трофей Кубок Стэнли, дважды становился чемпионом мира в составе сборной России.
28-летняя Возняцки — в данный момент является третьей ракеткой мира. В начале января ей предстоит защита титула на Открытом чемпионате Австралии.
Помимо Каролины на Australian Open выступит экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова.
Шарапова снялась в кавер-клипе на культовую песню SpiceGirl «Wannabe»