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Свитолина, Халеп и другие звёзды женского тенниса поздравили всех с Рождеством

Свитолина, Халеп и другие звёзды женского тенниса поздравили всех с Рождеством
Теннис / WTA

Ведущие теннисистки планеты записали специальное видео, в котором поздравили всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

В создании ролика приняли участие румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Кристина Плишкова, украинка Элина Свитолина, датчанка Каролина Возняцки, представительница США Слоан Стивенс и теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс.

Стоит отметить, что присутствующие в ролике теннисистки показали лучшие результаты в минувшем сезоне, в результате чего отобрались на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Лишь Симона Халеп снялась с турнира из-за травмы. В финале соревнований Элина Свитолина обыграла Слоан Стивенс.

Видео с поздравлениями можно посмотреть в официальном «твиттере» WTA.

Ранее аналогичное поздравление записали представители ATP-тура.

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