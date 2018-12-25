Хачанов: в детстве я пытался подражать Сафину

Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал о своём отношении к бывшему теннисисту Марату Сафину.



«Когда я был молод, то постоянно наблюдал за игрой Марата Сафина. Мне очень нравится Марат как личность — он был очень харизматичным как на корте, так и за его пределами. В детстве я пытался подражать ему», – цитирует Хачанова Khaleej Times.



Первыми соревнованиями для россиянина в новом сезоне станет выставочный турнир Mubadala Tennis в Абу-Даби. В первом матче Карен встретится с австрийцем Домиником Тимом. В случае победы соперником россиянина станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.

В данный момент Хачанов располагается на 11-й строчке в мировом рейтинге ATP. На минувшем Итоговом чемпионате ATP он был заявлен в качестве запасного.

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