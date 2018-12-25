Хачанов: горжусь игрой, которую показал на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как на него повлияла победа на «Мастерсе» в Париже, где в финале он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Это был огромный успех, самая крупная победа в моей карьере. На „Мастерсе“ в Париже я обыграл четырёх игроков из топ-10. Я горжусь игрой, которую показал там. Надеюсь, это мотивирует меня на завоевание большего количества титулов.

Великолепно, что я могу играть с такими игроками, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Мюррей, Хуан-Мартин дель Потро. Когда был маленьким, я наблюдал за их матчами, а теперь соревнуюсь с ними на высочайшем уровне. В Париже было здорово выиграть у Новака в финальной встрече.

Конечно, теперь ожиданий больше. Всегда будет какое-то давление, но вы должны научиться с ним справляться», — цитирует Хачанова Khaleej Times.