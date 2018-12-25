Бенчич: восхищаюсь талантом Надаля, он великий чемпион

Швейцарка Белинда Бенчич рассказала, кого из теннисистов считает кумирами.

«Я большая поклонница Федерера и Надаля. Недавно прочитала биографию Рафы. Восхищаюсь его карьерой. Он великий чемпион», — цитирует Бенчич швейцарский портал Schweizer Illustrierte.

Ранее Бенчич, а также румынка Михаэла Бузэрнеску, китаянка Чжан Шуай, француженка Ализе Корне, россиянка Анастасия Павлюченкова, словачка Магдалена Рыбарикова, бельгийка Кирстен Флипкенс, украинка Даяна Ястремская и представительница Греции Мария Саккари подтвердили участие на турнире в Хобарте (Австралия), который стартует 5 января 2019 года. В прошлом сезоне победителем соревнований стала бельгийка Элисе Мертенс, обыгравшая в финале Бузэрнеску.