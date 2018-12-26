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Бенчич: не всегда обедаю за одним столом со своим отцом во время турниров

Бенчич: не всегда обедаю за одним столом со своим отцом во время турниров
Теннис / WTA

Экс седьмая ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич рассказала об отношениях со своим отцом, который является её тренером.

«Мой отец? Да, он тренирует меня, но мы чётко разделяем работу и личную жизнь. На корте он исключительно мой тренер. Знаете, даже когда во время турниров мы обедаем, я не всегда сажусь рядом с ним — могу легко присоединиться к своим друзьям. Я посвящаю время себе, а он себе — у нас разные жизни во время выступления в туре.

Тем не менее я счастлива, что он является моим тренером. Многие путешествуют без своих родителей, поэтому я очень редко вижу свою маму и стараюсь провести с ней максимальное количество времени во время приездов домой», – цитирует 21-летнюю теннисистку Tennis World USA.

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