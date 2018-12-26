Бенчич: не всегда обедаю за одним столом со своим отцом во время турниров

Экс седьмая ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич рассказала об отношениях со своим отцом, который является её тренером.



«Мой отец? Да, он тренирует меня, но мы чётко разделяем работу и личную жизнь. На корте он исключительно мой тренер. Знаете, даже когда во время турниров мы обедаем, я не всегда сажусь рядом с ним — могу легко присоединиться к своим друзьям. Я посвящаю время себе, а он себе — у нас разные жизни во время выступления в туре.



Тем не менее я счастлива, что он является моим тренером. Многие путешествуют без своих родителей, поэтому я очень редко вижу свою маму и стараюсь провести с ней максимальное количество времени во время приездов домой», – цитирует 21-летнюю теннисистку Tennis World USA.