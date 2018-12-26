ATP: шанс Хачанова завершить 2019 год в топ-5 — 10%

Официальный сайт ATP опубликовал прогнозы на следующий сезон. Предсказания касаются рейтинга ведущих игроков мира.



Шанс серба Новака Джоковича завершить грядущий сезон в топ-10 мирового рейтинга оценили в 99%, в топ-5 — 98%. Практически такой же показатель у испанца Рафаэля Надаля — 99% и 97% и немца Александра Зверева – 99% и 96%.



У первой ракетки России Карена Хачанова, по мнению ATP, 10% на завершение сезона в топ-5, 55% – в топ-10 и 90% – в топ-20.



Ещё одним россиянином, попавшим в рейтинг, стал Даниил Медведев. Его шансы на аналогичные успехи оцениваются в 2, 35 и 70 процентов соответственно.



Обладатель премии «Открытие года» Стефанос Циципас из Греции с 80-процентным шансом завершит 2019 год в двадцатке лучших теннисистов, у него 55% на попадание в первую десятку и 6% — на топ-5.