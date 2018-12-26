Шарапова отправила Весниной подарки в честь рождения дочери

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила олимпийскую чемпионку Елену Веснину с рождением дочери.



Шарапова отправила соотечественнице подарки и поздравительную открытку — соответствующую фотографию Веснина выложила в «сторис» своего «инстаграма», сопроводив её словами благодарности.



«Леночка, рада за вас! Поздравляю!!! Надеюсь скоро увидимся», – написала Шарапова в открытке.

32-летняя уроженка Львова родила дочь в конце ноября. Позже Веснина заявила, что ещё не решила, будет ли возвращаться в спорт после пополнения в семье.

Перед самым уходом в декрет Веснина вместе с напарницей Екатериной Макаровой стала первой ракеткой мира в парном разряде. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Макарова и Веснина завоевали золотые медали.