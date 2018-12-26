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Джокович представил свой календарь на 2019 год

Джокович представил свой календарь на 2019 год
Теннис / ATP

Серб Новак Джокович представил свой календарь на 2019 год, об этом сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Первая ракетка мира начнёт новый сезон на выставочном турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби. В стартовом матче Джокович сыграет с победителем матча Кевин Андерсон — Чхун Хён.

Календарь Джоковича до Открытого чемпионата Франции может претерпеть изменения и на данный момент выглядит следующим образом:

Абу-Даби (выставочный), Доха (ATP250), Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос».

Ранее свой календарь на весь следующий год опубликовал испанец Рафаэль Надаль, который продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.

Напомним, третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер не исключил своего участия в грунтовых турнирах в 2019 году.

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