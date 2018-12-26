Хачанов – о введении супер-тай-брейка на Australian Open: условия равны для всех

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал введение супер-тай-брейка в решающих партиях на Открытом чемпионате Австралии.



«Организаторы турниров «Большого шлема» не могут прийти к общему знаменателю, но с другой стороны, теперь каждый турнир будет отличаться от другого. Мы должны будем адаптироваться.



Не знаю, легче или тяжелее станет играть. В конце концов, ты играешь не сам с собой — на другой части корта находится соперник, и именно его надо обыграть. Условия равны для всех, поэтому не имеет большого значения, сколько очков нужно будет выиграть на тай-брейке — 10, 7 или 5», – цитирует Хачанова Sport360.

Напомним, с нового сезона правила определения победителя в решающих партиях на каждом из мэйджоров будут отличаться друг от друга.