Содерлинг: приятно видеть прогресс Хачанова. Теннису нужны новые лица

Бывший шведский теннисист Робин Содерлинг прокомментировал ситуацию в мужском теннисе.

«Если Новак Джокович начнёт новый сезон в такой же форме, в какой он провёл последние шесть месяцев, остановить его будет крайне сложно. Что касается Роджера Федерера, думаю, что он сейчас не получает удовольствия от тенниса. Он в 2018 году играл хуже, чем в 2017-м.

Джокович сумел вернуться после тяжёлой травмы. Сейчас он наслаждается теннисом, снова находится на вершине. Но я не удивлюсь, если в конце 2019 года мы снова будем обсуждать великолепные результаты Джоковича, Федерера и Надаля.

Федереру уже 38, Новаку и Рафе — за 30. Их результаты показывают, насколько они хороши!

Молодые игроки? Отмечу отличную игру Зверева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Если честно, меня шокировала его победа над Джоковичем. Зверев был действительно лучше Джоковича, что бывает нечасто.

Также мне приятно видеть прогресс Чорича и Хачанова. Именно это нужно теннису. Нужно, чтобы в теннисе появились новые лица», — цитирует Содерлинга Tennis World USA.