Циципас: каждый день работаю над собой, чтобы повторить достижения Федерера

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от выступления на Кубке Хопмана. 3 января 2019 года Циципас сыграет с бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.

«Тренер Федерера предложил нам вместе потренироваться перед началом турниров в Австралии. Мы приняли предложение. Теперь я тренируюсь с лучшим игроком, стремлюсь научиться у него многому.

Федерер не только мотивирует меня. Я думаю, что он играл большую роль в моём становлении и развитии все эти годы. Каждый день я заставляю себя работать, чтобы когда-нибудь достичь того, что удалось ему. Если честно, я был бы счастлив, если бы однажды оказался на его месте. И поэтому я работаю над собой каждый день.

Кубок Хопмана? Я смотрел по телевизору этот турнир, когда ещё был ребёнком. Помню, что всегда говорил о своём желании сыграть на этом турнире. Для меня Кубок Хопмана — новый опыт, буду очень рад оказаться на корте с лучшими игроками. Здорово, что там будет и Роджер. Это отличный вызов для меня. Хочу добиться там успехов, они придадут мне уверенности перед стартом Открытого чемпионата Австралии», — цитирует Циципаса Daily Express.