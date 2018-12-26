Эдмунд: на Australian Open 2019 нужно начать всё с нуля

Британский теннисист Кайл Эдмунд поделился ожиданиями от грядущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии по теннису. В 2018 году Эдмунд дошёл до полуфинала Australian Open, где уступил хорвату Марину Чиличу. Эдмунд считает, что этот успех поможет ему удачно выступить на турнире в январе 2019 года.

«Теперь я лечу в Австралию, зная, что в прошлом году там выступил здорово. Это придаёт уверенности, но есть и опасность, не стоит думать, что всё получится само собой. Всё начинается с самого начала, не стоит заранее ни на что рассчитывать.

Я получу новый опыт. Я ещё никогда не приезжал на турнир после столь успешного выступления в прошлом году. Помню, что в прошлый раз летел в Мельбурн, понимая, что мне предстоит много работать. Если теперь я буду думать иначе, решу, что всё получится само собой, ничего не выйдет. Сейчас нужно забыть о прошлом результате, начать всё с нуля», — приводит слова Эдмунда Independent.