Агасси: мы со Штеффи Граф были рады, что дети не стали теннисистами

Бывший американский теннисист Андре Агасси заявил, что он вместе с супругой немецкой теннисисткой Штеффи Граф не хотел, чтобы их дети стали теннисистами.

«Мы вместе хотели, чтобы дети могли сделать собственный выбор. Мы не запрещали им заниматься тем, чем они хотели. В то же время мы не пытались заинтересовать их теннисом.

Мы надеялись, что они не станут профессиональными теннисистами. Дети одно время занимались теннисом, но они знали, какова жизнь спортсмена, каких демонов в тебе открывает теннис. Не знаю, повлияло ли это в итоге на их выбор, но мы рады, что они не стали профессиональными теннисистами.

В течение моей карьеры я заставлял себя двигаться вперёд. Когда я видел, что кто-то играет лучше меня, я заставлял себя становиться лучше и лучше. Иногда я слишком усердствовал в этом и жалел из-за своих решений», — приводит слова Агасси Tennis World USA.