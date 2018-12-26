С. Уильямс в пятый раз признана спортсменкой года по версии Associated Press

Associated Press назвал американскую теннисистку Серену Уильямс спортсменкой 2018 года. Уильямс уже в пятый раз выиграла этот титул.

В 2018 году Серена вернулась на корт после рождения дочери и дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису. Американская теннисистка набрала 93 очка во время голосования редакторов издания. Второе место с 68 очками заняла гимнастка Симона Бэйлз, тройку замкнула баскетболистка Арике Огунбовале. Соперницы Уильямс в 2018 году выигрывали медали и титулы, но Серена завершила год без побед.

Как отмечается в сообщении AP, Уильямс была признана спортсменкой года за стремление и характер.

Ранее Уильямс становилась спортсменкой года по версии Associated Press в 2002, 2009, 2013 и 2015 годах. Рекордсменкой по количеству титулов спортсменки года AP является гольфистка Дидриксон Захариас, побеждавшая шесть раз.