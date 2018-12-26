Хачанов: новый сезон начинаем с нуля, нужно вновь показывать себя

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от старта нового сезона. Россиянин сейчас находится в Абу-Даби, где примет участие в выставочном турнире. Его первым соперником будет австриец Доминик Тим.

«Я нахожусь в хорошем настроении, моя предсезонная подготовка прошла хорошо. Это новый сезон, все начинают с нуля. Нужно снова показывать себя и доказывать состоятельность. Если ты хорошо играешь, это отражается на рейтинге. Все игроки в топ-100 сейчас сильны. Нужно быть сосредоточенным в каждом матче.

Что касается матча с Тимом, то постараюсь сыграть в свой теннис, хочу показать хорошую игру. После Абу-Даби хочу поехать в Доху с отличным настроением», — цитирует Хачанова Khaleej Times.