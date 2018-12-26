Чорич: форма Федерера в его возрасте — что-то невероятное!

Хорватский теннисист Борна Чорич считает, что Роджер Федерер сможет хорошо проявить себя в 2019 году. Чорич отметил, что считает достижения 37-летнего швейцарца невероятными.

«В 2018 году мы встречались с Роджером несколько раз. Во время грунтового сезона он берёт паузу, что позволяет ему восстановить силы и немного отдохнуть. Но то, в какой он находится форме в 36 лет, является настоящей фантастикой. Он отыграл со мной пять сетов без проблем. Безусловно, я считаю, что он может и дальше побеждать на турнирах «Большого шлема». Посмотрим. На мой взгляд, Федереру больше всего подходит Уимблдон.

Из остальных игроков отмечу Александра Зверева. В прошлом сезоне он доказал, что может играть в очень хороший теннис. Одержав победу на Итоговом чемпионате ATP, он стал более уверенным в себе. Такая психология очень важна для побед на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Чорича Sky Sport Italia.