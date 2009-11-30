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Надаль остался доволен кортом в Барселоне

Надаль остался доволен кортом в Барселоне
Теннис / ATP 0

Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от состояния корта в спортивном центре Palau Saint Jordi в Барселоне после того, как сборная Испании провела там тренировку в рамках подготовки к финалу Кубка Дэвиса.

«Ощущения от первой тренировки отличные, и я полон желания помочь своей команде в финале. Корт находится в хорошем состоянии. Уверен, что он станет идеальным к финалу», — цитирует Надаля его официальный сайт.

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