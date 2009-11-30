Надаль остался доволен кортом в Барселоне

Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от состояния корта в спортивном центре Palau Saint Jordi в Барселоне после того, как сборная Испании провела там тренировку в рамках подготовки к финалу Кубка Дэвиса.

«Ощущения от первой тренировки отличные, и я полон желания помочь своей команде в финале. Корт находится в хорошем состоянии. Уверен, что он станет идеальным к финалу», — цитирует Надаля его официальный сайт.