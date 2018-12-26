Хенман: в следующем сезоне от Эдмунда можно ждать более высоких результатов

Бывший британский теннисист Тим Хенман оценил шансы соотечественника, Кайла Эдмунда, на успешное выступление на турнирах «Большого шлема» в 2019 году. Лучшим результатом в карьере Эдмунда является выход в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Если мы говорим о фаворитах Australian Open, то сперва называем Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Также выше будет котироваться Александр Зверев.

Из остальных игроков отметил бы Марина Чилича и Хуана-Мартина дель Потро. Они оба выигрывали турниры «Большого шлема». Может ли Эдмунд быть таким же сильным игроком, как и они? Думаю, да. Но ему предстоит ответить на этот вопрос. Сейчас Эдмунду нужно продолжать делать то, что он делает. Его окружает хорошая команда, он прогрессирует. Думаю, от Эдмунда можно ждать более высоких результатов в следующем сезоне», — цитирует Хенмана The Telegraph.