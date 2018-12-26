А. Зверев: с каждым годом становлюсь сильнее. Думаю, у меня есть потенциал

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от нового сезона в преддверии старта турнира Кубок Хопмана. С 2020 года Кубок Хопмана может заменить новый турнир ATP.

«Что касается изменений, то я пока ничего не знаю, они ещё не были официально объявлены. Надеюсь, что турнир будет существовать и дальше. Если же турнир больше не будет проводиться, то я всё равно буду с удовольствием приезжать в Перт, я люблю бывать здесь.

С каждым годом я становлюсь сильнее. В то же время я ещё довольно молод, мне предстоит улучшить многие компоненты игры. Я являюсь четвёртой ракеткой мира. Думаю, что у меня есть потенциал.

Australian Open — турнир «Большого шлема», он очень важен. Очевидно, что все хотят здесь добиться успеха. Что касается супер-тай-брейка, то мне не нравится это изменение», — приводит слова Зверева The West.