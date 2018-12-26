Звонарёва получила «уайлд-кард» на турнир в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вера Звонарёва получила «уайлд-кард» на турнир в Шэньчжэне (Китай), который стартует в конце декабря, сообщает пресс-служба турнира.

Звонарёва уже в третий раз примет участие в турнире. Россиянка сыграет в индивидуальном разряде и в парном, где её партнёршей станет представительница Венгрии Тимя Бачински.

В настоящее время Звонарёва занимает 109-е место в рейтинге ATP. Россиянка была вынуждена пропустить часть сезона из-за болезней. В концовке сезона Звонарёва сумела набрать форму и дошла до четвертьфинала ВТБ Кубка Кремля.

Турнир в Шэньчжэне стартует 29 декабря. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп. В финале прошлого розыгрыша турнира Халеп победила чешку Катержину Синякову.