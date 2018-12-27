Бушар: раньше у меня были проблемы с мотивацией

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар поделилась ожиданиями от старта турнира в Окленде (Новая Зеландия), который откроет для канадской теннисистки новый сезон.

«Состав участниц турнира в Окленде очень силён. Особенно учитывая, что мы говорим о самом начале сезона.

Уверена, турнир получится интересным. Думаю, награда ждёт теннисисток, которые активно работали в межсезонье. Мне нужно потренироваться ещё около недели, чтобы быть полностью готовой.

Думаю, для меня конец 2018 года был поворотным моментом. Сейчас я очень мотивирована на игру. С этим у меня раньше были проблемы, я испытывала сложности с мотивацией. Я очень рада, что нахожусь здесь, хоть и была вынуждена встретить Рождество вдали от моей семьи. Я понимаю, для чего здесь нахожусь», — цитирует Бушар пресс-служба WTA.