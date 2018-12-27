Федерер прилетел в Перт на Кубок Хопмана

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прилетел в Перт (Австралия), чтобы принять участие в Кубке Хопмана, сообщает пресс-служба соревнований.

Кубок Хопмана стартует 29 декабря. Турнир проводится среди смешанных пар, 37-летний швейцарец сыграет в Перте в паре с соотечественницей Белиндой Бенчич.

Примечательно, что Федерер уже третий год подряд начинает сезон с Кубка Хопмана. Дважды после этого турнира швейцарец становился победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Федерер является самым титулованным теннисистом в истории. 37-летнему швейцарцу принадлежит рекорд по числу побед на турнирах «Большого шлема». Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема». Свой юбилейный, 20-й титул, швейцарец завоевал в 2018 году, когда стал победителем Открытого чемпионата Австралии.