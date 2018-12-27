Источник: Беккер станет консультантом Халеп

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер будет консультировать первую ракетку мира румынку Симону Халеп, утверждает Libertatea.ro.

По данным источника, Беккер, который раньше работал с сербом Новаком Джоковичем, будет получать по € 10 тыс. в неделю во время работы с Халеп на турнирах.

В ноябре 2018 года тренер Халеп Даррен Кэхилл объявил о прекращении сотрудничества с румынской теннисисткой. Кэхилл сообщил, что причиной решения стали семейные обстоятельства. После этого сама Халеп не исключила, что в ближайшее время не будет пользоваться услугами тренера.

Халеп и Кэхилл работали вместе на протяжении четырёх лет. За это время румынская теннисистка вышла на первое место в рейтинге WTA и выиграла турнир «Большого шлема».