Бушар: мне хочется играть агрессивно, в последние пару лет я этого не делала

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала о настрое на предстоящий сезон. 24-летняя спортсменка за карьеру выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Нюрнберге (Германия) в 2014 году.

«Я хорошо себя чувствую сейчас. У меня новый тренер — Майкл Джойс, и я упорно работаю. Нет никаких гарантий того, что я смогу добиться желаемых результатов, но я сделаю всё, что в моих силах. Думаю, я хорошо закончила минувший сезон, и хотелось бы перенести эту уверенность на 2019 год.

Временами я не могла понять, что нужно делать. Я меняла тренеров, чувствовала давление из-за результатов. У меня были травмы, и я чувствовала, что не всегда честна в своей игре. Мне хочется играть агрессивно и контролировать ход розыгрыша. Кажется, в последние пару лет я этого не делала. Возвращение к основам мне поможет", — цитирует Бушар официальный сайт тура.

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