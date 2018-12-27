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Андерсон: надеюсь, в 2019 году буду чаще играть против Надаля и Джоковича

Андерсон: надеюсь, в 2019 году буду чаще играть против Надаля и Джоковича
Теннис / ATP

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон считает, что через матчи с лучшими теннисистами мира можно быстрее улучшить свой уровень игры.

«Каждый раз, когда начинает маячить перспектива матча против Надаля или Джоковича, это можно описать словом «проблема». Моя цель на 2019 год — навязать им борьбу и добиться лучших результатов в этих матчах, нежели были ранее.

Успехи в таких играх значительно помогут в результатах на больших турнирах — чем больше матчей выиграть против них, тем быстрее растёт ваш уровень. Надеюсь, наши пути будут пересекаться чаще», – цитирует Андерсона Tennis World USA.

Свой первый матч в сезоне Кевин проведёт на выставочном турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби против южнокорейца Хён Чхуна. В случае победы Кевин сыграет с Новаком Джоковичем. Напомним, Андерсон является действующим чемпионом неофициальных соревнований.

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