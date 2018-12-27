Сегодня, 27 декабря, в Абу-Даби стартует выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. В четвертьфинале соревнований российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Австрии Домиником Тимом. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. Соперники встречались в 2018 году в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. Победу в том матче одержал Карен со счётом 6:4, 6:1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Тим в Абу-Даби.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит с сербом Новаком Джоковичем.



Полуфиналы и матч за пятое место состоятся завтра, 28 декабря. Финал и игра за третье место пройдут 29 декабря.

Теннис в пустыне. 10 причин следить за турниром в Абу-Даби С Абу-Даби, где сыграют Джокович, Надаль, Хачанов, Тим и сёстры Уильямс, начинается новый сезон. Рассказываем, чем интересен этот турнир.