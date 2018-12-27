С. Уильямс назвала самую важную вещь, которую она сделала в жизни

Американка Серена Уильямс считает, что возможность помогать детям — это важнейшая вещь, которую ей дали успехи в спорте.



«Очевидно, что никто из теннисистов не хочет иметь взлётов и падений — всем хочется выступать стабильно и желательно стабильно хорошо. Тем не менее в любой карьере случаются и взлёты, и падения, и самым важным моментом является то, как вы справляетесь со спадами. Именно по таким ситуация и нужно судить о спортсмене.



Иногда я намеренно оказываю на себя давление, в других случаях мне наоборот нужно расслабиться, улыбнуться и сделать глубокий вдох.



Самая важная вещь, которую я сделала в своей жизни? Думаю, это открытие своей школы в Африке и прочие вещи, связанные с помощью детям. Я бы не смогла осуществить такие вещи, не добившись успехов в теннисе. Это очень многое для меня значит», – цитирует Уильямс-младшую Tennis World USA.

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