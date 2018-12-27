Федерер: в моём возрасте каждое из больших достижений становится удивительным

Третья ракетка мира Роджер Федерер считает, что успех на Кубке Хопмана поможет ему провести более качественный сезон.



«Я надеюсь, что Кубок Хопмана снова станет отличным началом сезона для меня. По крайней мере, в прошлые два года всё было именно так — мы выигрывали в Перте, после чего всё складывалось как нельзя лучше.



Я бы никогда не подумал, что смогу выдать такое возвращение. Я очень рад, что дела идут так хорошо.



Думаю, в моём возрасте каждое из больших достижений становится удивительным. Даже четырём лучшим теннисистам должны помогать второстепенные факторы — хорошая турнирная сетка, удача», – цитирует Федерера SBS News.

В 2017 и 2018 годах Федерер неизменно становился победителем Кубка Хопмана, после чего побеждал на Открытом чемпионате Австралии.