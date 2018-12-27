Шарапова, Федерер и другие теннисисты поучаствовали в фотосессии с коалой

Звёзды мирового тенниса прошлого и настоящего, в разных статусах готовящиеся к сезону в Австралии, поучаствовали в фотосессии с одним из символов Зелёного континента – коалами.



Мария Шарапова, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Кей Нисикори, Энди Маррей, Энди Роддик, Ким Клийстерс и Наоми Осака поочерёдно сфотографировались с сумчатым. Последняя позже решила попозировать и с экзотической змеёй.

Фотографии можно увидеть в официальном «твиттере» Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне в период с 9 по 27 января. Действующими победителями турниров являются швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки.