Гаврилова: в новом сезоне я хочу бросить вызов лучшим игрокам мира

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова рассказала о подготовке к новому сезону и целях на 2019 год.



«В это межсезонье я очень продуктивно тренировалась. Мы добавили в рабочий процесс несколько новых упражнений, и это было очень весело. К примеру, я много ездила на велосипеде. Я даже ловила на себе некоторые взгляды водителей во время таких тренировок.



В 2019 году я хочу быть более стабильной по части результатов. Чувствую, что могу бросить вызов лучшим игрокам мира. Это поможет мне улучшить свою позицию в рейтинге, что также является моей целью», – цитирует Гаврилову Tennis World USA.

В данный момент Дарья располагается на 35-й строчке в рейтинге WTA.

Ранее стало известно о помолвке уроженки Москвы и австралийского теннисиста Люка Сэвилла.